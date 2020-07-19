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نجمة عالمية وعائلتها تحت وطأة الكورونا!

19
JULY
2020
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أفادت تقارير إعلامية، بأنه تم نقل نجمة بوليوود وملكة جمال العالم في 1994، أيشواريا راي باتشان، إلى إحدى مستشفيات مومباي، وذلك عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونقلت أيشواريا إلى نفس المستشفى الذي يعالج فيه كل من زوجها الممثل أبهيشيك باتشان، ووالدها أميتاب باتشان، نجم السينما الهندية، اللذين أصيبا أيضا بكوفيد-19.

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن صحيفة “تايمز أوف إنديا”، بأن أيشواريا وابنتها أراديا، كانتا في الحجر الصحي المنزلي منذ يوم الأحد الماضي، ونقلتا إلى مستشفى “نانافاتي” الجمعة، بعدما شعورهما بضيق في التنفس. وبحسب ما نقلت وكالة “بريس ترست” الهندية عن مصدر في المستشفى، فإن حالة أيشواريا وابنتها مستقرة، في حين لا يزال يقيم أبهيشيك وأميتاب بجناح العزل المخصص للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتهما جيدة أيضا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن أميتاب أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفا “الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات.. وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين.. في انتظار النتائج”. وتخطت الهند الجمعة، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل ما يقارب 35 ألف إصابة جديدة وهو أعلى معدل يومي للإصابات في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 34956 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 1003832 إصابة، كما سجلت 687 حالة وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الاجمالي 25602 حالة وفاة، أما حالات التعافي فقد تجاوزت الـ600 ألف حالة.    

روسيا اليوم
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