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الزفاف في بكركي .. فاليري ابو شقرا تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد

17
JULY
2020
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تدخل ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي مطلع آب المقبل، حيث كان من المقرر أن يتم حفل الزفاف في شهر حزيران الماضي ولكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، على أن يتم الزفاف في الصرح البطريركي في بكركي، وفق ما كشفت "نواعم".

 

الجدير بالذكر أن فاليري احتفلت بخطوبتها بشكل رسمي على رجل الأعمال زياد عمار، بعدما تقدم لطلب يدها في حزيران من العام الماضي.


وفي آخر تصريحاتها الإعلامية، كانت فاليري قد كشفت أنها تعلّمتُ في فترة الحجر المنزلي الصبر، وأن تتقّبل أي تغيير يحصل في هذه الحياة، كما أن هذه التجربة جعلتها تدرك أن هناك العديد من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة.

 

وأعربت عن اشتيقاها لخطيبها وشريكها زياد الذي يعيش خارج لبنان حيث من المتوقّع أن يعود قريباً إلى لبنان.

 

المصدر: نواعم

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