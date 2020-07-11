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زوج ينشر صور زوجته بملابس المنزل لينتقم منها...ورضوى الشربيني تعلق

11
JULY
2020
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فوشيا - علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على حادثة قيام أحد الأزواج بنشر صور لزوجته بملابس المنزل، وتهديدها بنشر صور أخرى، وذلك بهدف الانتقام منها بعد أن رفضت التنازل عن حقوقها بعد الطلاق.
 
وقالت الإعلامية المصرية في تغريدةٍ لها عبر تويتر: "وعندنا هنا واحد بينشر صور مراته بملابس البيت اللى انتم طبعا فهمين شكلها عامل ازى على كل الجروبات علشان مارضيتش توافق انها تتنازل عن حقوقها عند الطلاق...ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل وعليهم ناس تزعل عليكم كلكم".
 
 
وتفاعل رواد موقع تويتر مع التغريدة التي نشرتها الشربيني، مشيرين إلى دناءة الفعل الذي قام به الزوج، إذ كتبت إحدى المغردات: "تغلغل الانحطاط ...لا احترام للعشرة الزوجية ولا علاقة المقدسة ..ولا أي شيء".
 
فيما كتبت أخرى: "هوه بجد فى كده فى ايه ياجماعه الناس مبقاش عندها ضمير للدراجادى ايه ده بجد والله الواحد مبقاش يثق فى حد خالص بمعنى الكلمه لا تقولى ده محل ثقه ولا ده محل هدايا دول ناس قلوبهم ماتت اوى بجد ربنا يرحمنا من اللى جاى ولا لسه بيفكر يجى ربنا معانا والله محدش يدى ثقه لحد غير ربنا بس بجد".
 
 
وعلقت أخرى: "يظهر ان احنا بقينا فى زمن مبقاش فيه رجاله...بيفضح الست اللى شايله اسمه و شرفه وعرضه وهيه لسه مراته امال لما يطلقها هيعمل ايه".
 
 
وكان قيام الزوج بنشر صور زوجته عبر "جروبات" الفيسبوك بدافع الانتقام منها، قد أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم الزوجة بعدها بالاستنجاد بكل من يمكنه مساعدتها لحذف الصور، وهو ما جعل البعض ينصحها بتقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت.
 
وبحسب ما تردد من أخبار فإن الزوجة قامت بالفعل بتقديم بلاغٍ اتهمت فيه الزوج بالتشهير بها ونشر صور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأعادت هذه القصة إلى أذهان المغردين ما حصل قبل قرابة 3 أسابيع عندما قام أحد الأزواج بالاتفاق مع عامل يعمل في محله على أن يقوم الأخير بالذهاب لزوجة الأول من أجل تلفيق تهمة لها بالخيانة مما يمكنه من الانفصال عنها دون أن يدفع لها حقوقها المالية، ليقوم العامل باغتصابها وقتلها، إذ علقت إحداهن: "واحد يبعت واحد لمراته عشان يغتصبها ويطلقها بفضيحة فتموت.. وواحد يفضح عرضه على الجروبات عشان يجبر مراته تتنازل عن حقوقها.. مش عارفة فاضل ايه تاني متعملش اشكال تعر لا يعرفوا يعني ايه شرف ولا رجولة ومتربوش بربع جنيه حتى".
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