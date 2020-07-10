“الرواية الكاملة” لمقتحم فيلا نانسي عجرم

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تفاجأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن وثائقي بعنوان “الرواية الكاملة” سيُبصر النور قريباً بتاريخ 16 تموز الحالي.



جاء في تعريف الوثائقي التالي: “الرواية الكاملة لقصّة هزّت المجتمع اللبناني والعربي، وتحوّلت إلى قضيّة رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة”.



ويكشف ملخّص الوثائقي في خانة أخرى التالي: “النجوم: فادي الهاشم، نانسي عجرم”، مع صورة رئيسية للأخيرة وهي تروي الرواية الكاملة.



لكن الأمر فتح باب التساؤلات حول ما إذا كان زوج نانسي الدكتور فادي الهشام سيخرج أيضاً عن صمته للمرّة الأولى ويكشف للرأي العام ما حصل ليلة إقتحام الفيلا الخاصة به.