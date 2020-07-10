متروكة وحيدة في دار مسنين.. صحة الممثلة اللبنانية الكبيرة تتدهور

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كتبت صحيفة "الأخبار": "لم يمرّ شهر على معاناة رينيه الديك مع الازمة الصحية التي ألمّت بها جراء كسر تعرضت له في قدمها، حتى عاد الكلام عن وضعها الصحي. الممثلة اللبنانية تخوض جولة أخرى من الاوجاع. فقد كشف الطبيب هراتش سغبزريان في تعليق نشره على صفحته على انستغرام أن الممثلة في دار مسنين في منطقة جبيل، لافتاً إلى تدهور وضعها الصحي. وشدد هراتش على أن الفنانة متروكة وحيدة في وجعها، طالباً من المعنيين مساعدتها بشتى الطرق. على الضفة نفسها، كانت الديك قد تعرضت في شهر حزيران الماضي لإصابة في قدمها نقلت على أثرها إلى المستشفى لجراحة مستعجلة".