النيابة العامة تدعي على الإعلامي نيشان!

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إدعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، بناء على الإخبار المقدم الى جانب النيابة العامة التمييزية، على الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، وأحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت سنداً للبند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 94/ 382 معطوفة على المادتين 23 و 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 7 المعّدل معطوفة على المادة 257 عقوبات.



وكانت النيابة العامة الإستئنافية قد أحالت الإخبار في وقت سابق الى المباحث الجنائية التي أجرت التحقيقات تحت إشرافها، وبنتيجة التحقيقات إدعت الإستئنافية على ديرهاروتونيان بموجب المواد المذكورة أعلاه.



وكان قد تقدم أحد المحامين بإخبار الى النيابة العامة ضد نيشان على خلفية الإدلاء بتصريحات من قبله خلال تقديمه حلقة من برنامجه “أنا هيك” على قناة الجديد، شكلت إساءات الى تركيا بحسب الادعاء