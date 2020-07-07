بالفيديو: فنانة مصرية تتعرض للتحرش وتوثق الحادثة !

A + A -

وثقت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو الذي يوثق تلك الحادثة، عبر “إنستغرام”، وكتبت عليه: “المتحرشين”.

وقالت الزاهد إن “السيارة التي تقل الرجال كانت تلحق بها لمدة 5 دقائق وتحاول عرقلة سيارتها، لافتة إلى أنهم هربوا بمجرد أن أمسكت بهاتفها لتصويرهم”.

ووصفت الفنانة الشابة هؤلاء بـ”المتحرشين”، داعية الفتيات إلى “عدم السكوت عن حقهن”، قائلا، “ما تسكتيش على حقك.. طلعي موبايلك (اخرجي هاتفك) وصوريهم، هيجروا (سوف يهربوا) زي الجبناء”.