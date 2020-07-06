وديع الشيخ وإطلاق النار في الملهى الليلي.. ما علاقة مرافقيه؟

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بعدما وقع إشكال في أحد الملاهي الليليّة في بيروت، وتطوّر إلى إطلاق نارٍ ما أدّى الى حدوث بلبلة وهلع بين رواد النادي، ما علاقة الفنان وديع الشيخ؟

في التفاصيل، عاد إسم الفنان وديع الشيخ إلى التداول من جديد بعد ربط إسمه بالإشكال الّذي وقع في أحد النوادي الليليّة، كيف لا وهو من أحيا هذه السهرة وفق ما أشارت معلومات صحافية.

أمّا وكالة "سبوتنيك" فقد نشرت معلومات تفيد أن "إطلاق النار وقع بين زائري الملهى الليلي وحرّاس أحد الفنانين"، بالإشارة إلى مرافقي وديع الشيخ دون ذكر إسمه.

بالمقابل، لم يطلّ وديع الشيخ بأي منشور توضيحي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لتأكيد أو نفي المعلومات المُتداولة، بل تجاهل البلبلة الحاصلة مُكتفياً بنشر "ستوري" من حفلات أخرى أحياها في نهاية الأسبوع.