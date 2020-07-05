بالفيديو- نادين نسيب نجيم تكشف عن "تكتيك" اعتزالها

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لفتت الفنانة اللبنانية نادين نسيبب نجيم الأنظار بما قالته عن التفكير في الاعتزال والطريقة التي يمكن أن تلجأ إليها لذلك ضمن تقرير لبرنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وفي هذا الإطار أجري أولاً لقاء مع زميلتها الفنانة ماغي بو غصن التي أشارت إلى أنها تتعرض لهجوم كبير في كل الأوقات وانها لا تلومها في حال ردت على المهاجمين وقالت كفى.

واضافت أنها تحقق الكثير من النجاح وأنها تثير الجدل سواء توقفت عن التمثيل أو قامت بتصوير عمل ما، لافتة إلى ان هذا يجب أن يشعرها بالارتياح لأنه يدل على نجاحها مع التذكير بأن عدداً كبيراً من الأشخاص يحبونها ودعتها إلى أن تعيش الحياة بفرح.

وفي لقاء حصري عبر الهاتف تحدثت نادين عن فكرة اعتزالها الفن لافتة إلى أنها قد تفعل هذا في الوقت المناسب وبطريقة ذكية لا مفاجئة ولا سريعة.

وكشفت أنها كانت تعتزم التوقف عن التمثيل والحصول على إجازة طويلة لو أنه تم عرض مسلسل "عشرين عشرين" في موعده خلال الموسم الرمضاني. واضافت أن الظروف منعتها من ذلك وكأنها رسالة وجهت إليها لتفيد بأن عليها تأجيل ذلك.