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وفاة فنانة عربية شهيرة.. بعد 43 يومًا في العزل الصحي!

5
JULY
2020
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أعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل فى المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

 

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