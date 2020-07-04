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بالصورة - نجم شهير يضرب حبيبته بوحشية.. تصغره بـ17 عاماً!

4
JULY
2020
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تعرض الممثل التركي أوزان جوفين، المعروف عربياً باسم رستم في مسلسل حريم السلطان، لأزمة كبيرة وذلك بعد اعتداءه بالضرب على حبيبته دينيز بولوتسوز.


وبحسب موقع Haberturk التركي، فقد لفت إلى أن ذلك حدث بعد شجار داربينهما في وقت سابق، بدأ بطريقة شفهية قبل أن يقوم الممثل بضرب الصديقة التي تصغره بـ17 عاماً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدينيز، وظهرت فيها وهي مصابة في عينها نتاج تعرضها للضرب بوحشية على يد النجم التركي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأنها حصلت على تقرير طبي يشرح حالتها ويساهم في دعم قضيتها.


ونقل عنها الموقع قولها: "لقد تعرضت للعنف الجسدي الشديد لأكثر من ساعة. سأدافع عن حقوقي القانونية حتى النهاية".


وكتبت دينيز منشور على حسابها الرسمي على إنستغرام وقالت: "في صباح يوم السبت تعرضت لعنف جسدي إستمر لمدة ساعات من قبل أوزان جوفان، حيث كنت أتواجد في منزله وسأدافع عن حقوقي القانونية ضد جوفان المسؤول عن العنف الجسدي والعاطفي الذي سببه لي من خلال عدم السماح لـ بمغادرة المنزل عند تعرضي للعنف"، وختمت "نحن في مجتمع لا يقبل العنف ضد النساء بأي شكل من الأشكال".


وتضامن مع دينيز عدد من المشاهير في تركيا من خلال تعليقاتهم الداعمة على البوست الذي نشرته، وقامت كل من نسرين كفادزاد، بهار شاهين وديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر" وصديقة جان يمان، بإعادة نشر البوست من خلال الستوري على حساباتهم على الإنستغرام، وأيضاً هازال كايا التي تفاعلت معها بـ "لايك" على المنشور التي كتبته.

نواعم

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