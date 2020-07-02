وفاة صابر الرباعي بحادث مروري مروّع؟

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تفاجأ الفنان التونسي صابر الرباعي من إنتشار شائعة وفاته وتحدّثت عن تعرّضه لحادث سير مُروّع، ما دفعه إلى الخروج عن صمته لنفي ما يتمّ تداوله.

وفي فيديو نشره عبر حساباته على منصّات التواصل الإجتماعي، أطلّ الفنان صابر الرباعي مُتوجّها لجمهوره بالقول:

"أمس بتاريخ 1 تموز 2020 ، فاجأتني شائعة مُغرضة وسخيفة جدّاً أنني تعرّضت لحادث سير مروري لا سمح الله، وسبب لي ما تسبب به".

وطمأن الرباعي جمهوره قائلاً "أنا أتواجد بين أهلي وأحبابي في تونس، فلا تسمعوا الشائعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها، وأنا موجود الحمد لله".