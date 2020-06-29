بعد انفصالهما: هذا ما قالته كارلا حداد عن طوني أبو جودة.. هل ترتبط مجدداً؟

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خرجت مقدمة البرامج كارلا حداد عن صمتها وتحدثت عن انفصالها عز الفنان طوني أبو جودة خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقالت إن كل أمور الحياة تنطوي على السلبيات والإيجابيات وعلى الجوانب السهلة والصعبة. وأضافت أنه يبقى على الإنسان أن يختار طريقة التعامل مع المواقف.

وأشارت حداد إلى أن أبو جودة محترم وأنها لم تشعر باختلاف كبير في حياتها بعد الطلاق لأنه يقف إلى جانبها وإلى جانب ابنتهما دائماً.

ولفتت إلى أنها لا تحب التحدث عن حياتها الخاصة عبر الإعلام إلا أنها فعلت ذلك لأنها وزوجها يتمتعان بالشهرة. واعتبرت أنه من المهم أن يتم أخذ قرار مثل الانفصال بوعي ونضج واحترام من أجل تحويل ما هو سيئ إلى جيد من خلال التصرف بنضج ورقي ومع احترام الشخص الآخر.

وتعليقاً عل ردها على الممثّلة سهى قيقانو، قالت حداد إنها لا ترد عادة على الانتقادات لكنها فعلت هذا لأنها كانت تشعر بالتوتر. ووجهت رسالة إلى كل امرأة دعتها فيها إلى أن تثق بنفسها وأن تكافح وألا تحارب النساء الأخريات.

وعن احتمال ارتباطها مجدداً قالت: "ليش لأ؟"، مضيفة أنها لا تعلم ما تخبئه الحياة".

اشارة الى أن حداد كانت قد أعلنت طلاقها من خلال حسابها على "إنستغرام" حيث كتبت: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس".