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تغييرات مفاجئة في "mtv".. توقيف برنامجيْن لمذيعيْن شهيريْن

26
JUNE
2020
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كان من المتوقع أن تستمر قناة mtv في عرض برنامجي «كمشتك» الذي يقدمه طوني بارود، و«ضحك ولعب وجدّ» الذي يتولاه محمد قيس، لكن في اللحظات الاخيرة غيّبت العملين التلفزيونيين. بشكل مفاجئ، لم يطل بارود ولا قيس على الشاشة، بل تم الاكتفاء بمجموعة حلقات من البرنامجين لا تتعدّى أصابع اليد الواحدة. وكانت القناة المحلية قد بدأت بعرض الحلقات بعد إنتهاء برمجة شهر رمضان الفائت، لتعلن أن مشاريعها ستستمر لأسبوعين تقريباً بحلقات من وحي الصيف وأجوائه. في هذا السياق، تشير مصادر لـ «الأخبار» إلى أن تجميد عرض «كمشتك» و «ضحك ولعب وجدّ»، يعود إلى غياب الجمهور عن البرنامجين اللذين يقومان في الأساس على التفاعل مع الحضور. وبات معروفاً أن غياب الجمهور جاء بسبب الاجراءات الاحترازية التي التزمت بها mtv وباقي الشاشات إثر إنتشار فيروس كورونا. ولكن نتيجة غياب الجمهور عن البرنامجين كانت صعبة، إذ لم يحققا نسبة مشاهدة عالية. لذلك وجدت القناة أن تغييبهما عن البث أفضل من بقائهما على الشاشة. كما وجد القائمون على العملين صعوبة في إيجاد الضيوف الذين يقبلون بالظهور على الكاميرا وسط غياب التفاعل مع الجمهور.
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