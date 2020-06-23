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باسم مغنية يردّ على معتصم النهار .. ووسام حنا يُقحم نفسه!

23
JUNE
2020
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احتدم الجدل بين فنانين سوريين ولبنانيين، حول سبب سيطرة فناني سوريا على بطولة الأعمال الدرامية الشابة التي تصور في لبنان.

 

وفي التفاصيل أنّ النجم باسم مغنية رد على الممثل السوري معتصم النهار على حسابه على "تويتر"، فغرّد قائلاً: "معتصم النهار سألتو جيسيكا عازار ليش الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ جاوبها السبب الأول السوق يحكم، قد أوافقه أحيانا بما قال، الجواب الثاني بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي. من قال لك ذلك؟ أنا والكثيرون خريجون. أكاديميون، موهوبون".


وتابع مغنية: "الممثلون اللبنانيون أغلبهم خريجو معهد فنون. ذقنا الأمرين. على سبيل المثال (يورغو شلهوب. يوسف حداد. طلال الجردي. بديع أبو شقرا. نيكولا معوض وغيرهم) إضافة إلى نجوم أفتخر بهم (يوسف الخال. طوني عيسى. وغيرهم).. ملاحظة أفتخر أيضا بالنجوم السوريين كثيرا يا أخ معتصم".


وأضاف: "عذرا لم أذكر جميع النجوم لا يوجد مكان في البوست( رفيق علي احمد.عمار شلق .فادي ابراهيم.مجدي مشموشي واللائحة تطول"، محذراً من استغلال كلماته لإحداث وقيعة وفرقة بين الفنانين السوريين واللبنانيين. وأضاف مغنية: "أرجو من من قرأ البوستين الأولين أنا لا يصطاد بالماء العكر. سوريا ولبنان بلد واحد. نجوم سوريا أفتخر بهم كما أفتخر بالنجوم اللبنانيين. والذي يعرفني يتأكد من قولي هذا. لكن ما كتبت هو ردا على قاله معتصم. مع محبته له"، موضحاً أنّه لم يعارض مرة تمثيل النجوم السوريين في لبنان. إذ قال: "انا شخصيا شاركت بالكثير من الأعمال في سوريا. واعتز بصداقاتي مع المخرجين والممثلين هناك. بس متل ما بعترف بغيري الرجاء الآخر يعامل بالمثل".


ودخل الممثل وسام حنا الذي شارك منذ فترة بطولة "مسلسل سر" وهو عمل درامي مشترك على الخط، وأبدى رأيه بما قاله مغنية بقوله:"خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين الممثل السوري والممثل اللبناني. كل واحد بياخد رزقتو بالحياة، عيب بقا. استحوا جرصتونا".


وأضاف حنا: "كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني او عربي، وكذا مرّة، ومن سنين، بتحبوا ذكركن، اذا انت ما عندك لا كاريزما ولا منظر ولا موهبة شو منعمل؟".

 

وسرعان ما خرج الممثل باسم مغنية عن صمته وعلق على تغريدة وسام حنا‏:" يا ريتك فهمت شو كتبت، شو خص سوريا ولبنان".

 

وأعاد الممثل وسام حنا هجومه؛ اذ غرد قائلا: "هيك بدنا نقضيا كل حياتنا يعني. انا اكاديمي اكتر منك وانا نجم اكتر منك و بيّ اقوى من بيك". الناس لعم تحضرنا بهالبلدين بطل عندها حق رغيف خبز ومش عارفين شو ناطرهم من وضع صعب و بينطرونا يمكن لنخففعنهم بشوية فن بعدو باقي. و نحنا معجوقين بالمهاترات السخيفة و مين اكاديمي اكتر".

من جهته، لم يرد معتصم النهار على مغنية. وفي أولى تغريداته بعد هذا السجال، نشر النهار صورة له على حسابه على "تويتر"، علّق عليها بالقول: " السلام والأمان والسعادة للقلوب الراقية والصابرة".

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