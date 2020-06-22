هذا هو موعد أول مهرجان سيقام في لبنان!

A + A -

اعلنت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية في بيان، انه "برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لاعلان لبنان الكبير، ستقدم حفلا موسيقيا بعنوان The Sound of Resilience "صوت الصمود"، للمايسترو هاروت فازليان وانتاجها، هو الأول بعد أزمة كوروناالصحية في لبنان والشرق الأوسط، وذلك داخل معبد باخوس الواقع في قلب مدينة الشمس، حيث سيجتمع التاريخ مع الثقافة والفنون من أجل حفل فريد من نوعه يحمل في طياته رسالة وحدة وأمل بغد افضل، مساء الأحد 5 تموز 2020، حيث سيتم نقل الحفل مباشرة على كافة محطات التلفزة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام أجنبية، ضمن معايير الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ودون جمهور".



واشار البيان الى انه "في ملتقى الحضارات بعلبك ستجتمع الموسيقى الوطنية والعالمية في حفل يأتي ضمن الذكرى ال 250 لميلاد المؤلف الموسيقي بيتهوفن، مع ابراز التراث الثقافي وتميز لبنان المغترب وتمكين الشباب اللبناني.

وسيشارك في هذا الحفل الاوركستراالفلهارمونية اللبنانية مع جوقة الجامعة الانطونية، و جوقة جامعة سيدة اللويزة وجوقة الصوت العتيق وموسيقيين لبنانيين شباب بقيادة المايسترو هاروت فازليان بالاضافة الى راقصين من فرقة Charles Makriss Ministry. أما السينوغرافيا، التي يتخللها صور من الأرشيف وابداعات بصرية، فهي لجان لوي مانغي.

ويتعاون في هذا العمل الاستثنائي فنانون وشركاء من كافة القطاعات ، ويقدمون خدماتهم دون تعويض، تأكيدا على صمودهم في ظل هذه الأزمة الراهنة".



واكدت اللجنة انه "رغم كل الصعوبات، تستمر مهرجانات بعلبك الدولية بتعزيز استمراريتها حاملة رسالتها الثقافية، ايمانا منها بأن الثقافة مكون حيوي ومصدر تطور جوهري يربط ما بين الماضي والحاضر، لبناء مستقبل افضل".