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الموت يُفجع فؤاد يمين .. بالكورونا!

22
JUNE
2020
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فُجع الممثل فؤاد يمين بوفاة إبن عمّته بعد إصابته بفيروس كورونا في أبيدجان، ونعاه في رسالةٍ طويلةٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً:

 

"يا ابن عمتي ويا صديقي، كان إلي الحظ آخر خمس سنين بحياتي اني مضّي معك وقت بأبيدجان، وشوف حبّك وكرمك والضحكة يللي ما بتترك وجّك... ما بتذكّرك ولا نهار زعلان ومش عم تنكّت وتضحك. الحياة ما كانت سايعتك، وكنت دايماً تخبّرني عن أحلامك ومشاريعك يللي بدّك تعملها، وكنت من الناس يللي وين ما تكون تخلّي الكل حواليك مبسوط".

 

وأردف يمّين قائلاً "بدّي اعتذر منك، ما قدرنا نعمل الدعاية يللي حكينا عنها لشركتك وأجّلناها، وبدّي اشكرك ع كلّ لحظة حلوة مضّيناها سوا... الكورونا سرقتك منّا، بس انت بقلوبنا رح تبقى على طول، كلّ ما نتذكّرك نبتسم ونقول شو كان حلو هالإنسان".

 

وختم فؤاد يمين منشوره بالقول "الله يصبّر مرتك وولادك وامك وإخواتك... بيت شباب وابيدجان اليوم مكسورين. الله يرحمك".

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