من الممثل يوسف حداد الى الرئيس عون..

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نشر الممثل يوسف حداد عبر حسابه على فيسبوك المنشور التالي:

لمرة وحدة واخيرة . ول..

ميشال عون

انت يا سارق بيروت والنورماندي

يا حرامي الخليوي وسوكلين

يا محتال المجالس والهيئات والجمعيات الوهمية والبنايات المستاجرة والمهرجانات

يا مهجّر المهجرين وسارق مليارات الوزارة

يا قاتل الحريري وبيار الجميل ومغتال رشيد كرامة وداني شمعون وطوني فرنجية

يا زلمة غازي كنعان واللي مقاسمو خيرات البلد وقابض شنط معاشات شهرية تا تضلك ساكت وغاضض النظر..

ميشال عون يا مفبرك اتفاق الطايف ومفرّغ الدولة والرئاسة من صلاحياتها وقابض ملايين رشوة لضياع لبنان الرسالة

يا محتكر الترابة والكسارات والمقالع

يا متقاسم مليارت استيراد البنزين والغاز والمازوت والفيول المغشوش

يا سارق مصرف لبنان ومأفلس الناس بسيساتك المالية الفاشلة ومستفيد من مليارات الهبات ومغطي فشل مصارفك من مصريات المودعين المعترين😥

ميشال عون يا سارق وناهب السوق الحرة

يا لاعب باموال الكازينو ومضبضبا

يا مفرّغ المرفا وحارمنا الجمرك وفوايدو

يا مدّخل ملايين النازحين وشاحد عليهم المليارات وعم تعمل المستحيل يتوطنو تا كمان تبيعهم الجنسية بالملايين

انت شو ما بتشبع؟

يا متاجر بحق العودة ورافضو ومراهن تعمل اتفاق مع اسرائيل تا ترضي ترامب

يا ميشال عون اللي تخليت عن وطنيتك بالالفين وستة وغدرت بالمفاومة وطعنتا بضهرا وراهنت على سحقها

الجنرال اللي تحالف مع داعش ضد جيش بلادو ووزع عليهن سلاح وبارك عملياتن الانتحارية وقتلهم للجيش واسر جنودو وتصفيتهم تا يفرّح اميركا وبعض العربان وتناسى القسم ودموع الاهالي وكل الشرفا

ميشال عون يا سايق بوسطة النافعة ومتقاسم ملياراتا وارباح النمر والاشارات والميكانيك والمواقف والبارك ميتر

ميشال عون يا بايع ومتنازل عن نفط لبنان وحدودو البرية والبحرية وراكع فدام امر اسرائيل واميركا

ميشال عون يا حامي الحراميي وحاطط خطوط حمر وكل الالوان ومانع تسليمهم او محاكمتهم او زيارة بس لشرب قهوة وس وج والله معكم

ميشال عون يا مالك شط لبنان ومصادر الاملاك العامة من خمسين سنة

ميشال عون يا مطلع قرارات ع قياس عيلتك لليلة وحدة تا تعمر ناطحات سحاب ولتتهرب من ضرايب حصر الارث بالمليارات

يا مكلف الدولة المليارات تا تعرف مين تحامل عليك ونفاك ع فرنسا وظلمك

ميشال عون يا ظالم الشرفا والاوادم وقاتل احلام البنانيين ببناء وطن عادل بيسودو القانون وبيحكمو قضاة اقوياء مستقلين قادرين وشجعان لانك طائفي ومذهبي واقطاعي متسلط وورتان مجدك ورتة

بي الكل اللي وشي بابنو رئيس الحكومة وتخلّى عنو وحرّض تا يعتقل ويتبهدل وكان عم يحضّر بدالو تا تخلالو الدولة

فخامة الرئيس انت سبب الانهيار وميات المليارات دين عام والاقتتال بين الطوائف وزرع روح التفرقة والتجييش المذهبي والتوظيف العشوائي واحتلال الادارات العامة وسبب عجز الموازنات والصرف على الاحد عشرية لسنين وبسببك محرومين من اتوسترادات وكهربا ومي ونقل عام وقطارات وضمان شيخوخة واستشفا ببلاش وقتلت الصناعة وحرمت المزارعين وقسّمت النقابات ومحيت الاتحاد العمالي العام وحبست رؤسا الاحزاب وقمعت رجال الدين✋

وكرمال يكون عندك طيارات خاصة خصصت الميدل ايست لاشخاص اكبر من الدولة بيقربوك تا طار البلد عند اول ستة سنتات ودغري هرّبت ملياراتك تا شح الدولار وتحكمو فينا تجار الهيكل واولاد الافاعي واخطبوط لا يرحم من ازلامك واليوم عم تفتعل ازمة الدولار وتوصلو لخمسة الاف تا تضاعف ثروتك. وتتفرج ع الناس عم تنذل تا ترضي غرورك😳

فخامة الرئيس سامحني لأني عرفت الحقيقة المرة وسامح كل حدا عم بيسبك ويهين تاريخك ومركزك وموقعك لانو ما بينسكت عن وجودك بطريق البدهم بلد علماني

ميشال عون يا ضمير الناس الاوادم والشرفا والاحرار يا قلب كل عسكري وضابط سامح ضعفنا وقلة اخلاقنا بكبرك واغفرلنا خوفنا من المجرمين والتعرض لالهم واتركنا نفش خلقنا فيك يا بو قلب كبير يا صاحب الضمير يا كبير من بلادي لا ينحني ولا ينصاع ولا يبيع ولا يتاجر لا بالناس ولا بالوطن.

ميشال عون انت الامل وهم اليأس وانت الغد المشرق ايها الختيار الحكيم الوقور وهم الامس الاسود الذي لن يعود .

هني حصانتهم الغدر والخيانة والتزلم

وانت حر ومحصن بضميرك🙏🇱🇧

انت رح تسامحهم بس انا بقلهم لكل واحد سب امك وبيك وتعرضلهم ترجعلك المسبة بالف يا بلا ترباية وكل واحد رح يسبني لالي انا مسامحك لانك جاهل ومنحط.



