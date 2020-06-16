هيفاء وهبي: " لأنك مش قد شرف الأمانة!"

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غردت النجمة اللبنانية هيفا وهبي على تويتر بكلام هجومي واضح ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري ( لم تذكره بالإسم) بعد إتهامها له بالإستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بموجب توكيل منها.

وكتبت هيفا وهبي في حسابها على تويتر :

” تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة! ”