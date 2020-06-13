أصالة نصري تحتفل بخطوبة ابنتها شام..وهذا هو العريس

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فوشيا - يبدو أن النجمة السورية احتفلت بخبر سعيد مساء هذا اليوم يخص ابنتها الوحيدة شام، إذ وبحسب موقع "ET بالعربي" فإن الدكتور معتز نصير قام بالتقدم لخطبة شام رسمياً.

وفي التفاصيل التي ذكرها الموقع نقلاً عن مصادر مقربة من أصالة، فإن العريس وأسرته قاموا مساء اليوم الجمعة بزيارة منزل أصالة والتقدم منها بطلب يد ابنتها، وذلك بعد قصة حب جمعت الطرفين طوال الأشهر الـ6 الماضية، على أن يتم الزواج نهاية العام.

يأتي هذا الخبر بعد حوالي 4 أشهر على قيام شام بالكشف عن أنها على علاقة بأحد الأشخاص، حيث نشرت في يوم عيد الحب الماضي، رسالة من حبيبها كتب لها فيها أنه وجد نصفه "الحلو" في أكتوبر الماضي، وقامت بنشر فيديو لبوكيهات الورد التي زين بها العريس مدخل عيادة العروس الجلدية التي افتتحتها منذ فترة في مصر.

لتقوم بعدها مباشرةً بمشاركة جمهورها صورة شريكها الجديد بشكل واضح وصريح؛ إذ نشرت صورتها وهي بجانبه في إحدى المناسبات، وعلقت أسفلها: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".

وكانت "فوشيا" قد نشرت حينها معلومات تخص معتز نصير، شابٌ مصري درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح اختصاصيا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، وتملك عائلته عيادات "نصير" ولها عدة أفرع في مصر، أبرزها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، ويعد أحد أهم أطباء التجميل في مصر.

كما أن والدته هي أيضاً طبيبة وكثيراً ما امتدحتها أصالة في مجالسها وأكدت لأصدقائها مدى حبها وإعجابها بها، لتؤكد على ما يبدو على عمق علاقة العائلتين.

وتداول حينها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطبيب نصير منذ عام 2017؛ إذ ظهر في مقابلة تلفزيونية على قناة النهار، للحديث عن بعض المشاكل الجلدية والعلاجات التي يتبعها في عياداته، واصفينه بالطبيب الوسيم، وبأنه أكثر أناقة من زوجها السابق.

يُذكر أن شام سبق لها الزواج، إذ تزوجت من أحمد الجوهر، وانفصلت عنه منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر "إنستغرام"، قالت فيه إنها أمضت معه نحو 10 سنوات.