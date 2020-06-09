حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي!

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الماضية أنباء حول وفاة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، إثر تعرضه لحادث سير.

ونفى المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو "بانوراما إف إم"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار حمزة إلى تواصله مع المطرب الإماراتي من أجل الاطمئنان على صحته.

كما أن ما طمأن جمهور حسين الجسمي هو استمراره في نشر تدويناته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها على موقع "تويتر": "من اعتاد أن يسعد الناس يصعب على الناس معرفة حزنه".