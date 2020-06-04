تغييرات كبيرة في قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل!

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قبل أيام، أطلقت قناة «الجديد» برنامجها الصباحي «صباح اليوم» (فكرة ومنتج منفذ نضال بكاسيني/ يومياً من س: 8:30 حتى 12:00).

بهذه الخطوة، حاولت الشاشة كسر الروتين الذي يسيطر عليها بسبب الازمة المالية التي تعصف بها، ناهيك بأزمة فيروس كورونا التي جمّدت المشاريع التلفزيونية في «الجديد» بشكل شبه كلي. فقد حرّكت القناة المياه الراكدة في برمجتها بعمل صباحي يتوالى على تقديمه كل من: نسرين ظواهرة، ميلاد حدشيتي، ماغي عون، جوزيف حويك، مارييت يونس وساشا دحدوح. لكن أخيراً إلتحقت كارين سلامة بفريق «صباح اليوم»، وستطل بدءاً من الاحد 13 حزيران (يونيو) الحالي (صباح كل أحد) لربط الفقرات وتقديمها. سلامة التي عملت سنوات طويلة في تلفزيون «المستقبل»، عرفت بحضورها في البرنامج الصباحي الشهير «عالم الصباح» الذي يعتبر من أوائل الأعمال الصباحية على الشاشات اللبنانية.



كذلك قدمت برامج عدة على شاشة الحريري، وآخرها البرنامج الفني النقدي «تيلي ستار». لكن يبدو أن سلامة لن تكتفي بمشاركتها في البرنامج الصباحي على «الجديد»، بل ستطل في برنامج بمفردها على موقع «جديدها» المنضوي تحت القناة ويحمل إسم «برأيي». وستصور اليوم الحلقة الاولى من البرنامج، على أن تكون مدتها 15 دقيقة وتتناول مواضيع فنية تطرح بطريقة نقدية.