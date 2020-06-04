living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تغييرات كبيرة في قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل!

4
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل أيام، أطلقت قناة «الجديد» برنامجها الصباحي «صباح اليوم» (فكرة ومنتج منفذ نضال بكاسيني/ يومياً من س: 8:30 حتى 12:00).

 

بهذه الخطوة، حاولت الشاشة كسر الروتين الذي يسيطر عليها بسبب الازمة المالية التي تعصف بها، ناهيك بأزمة فيروس كورونا التي جمّدت المشاريع التلفزيونية في «الجديد» بشكل شبه كلي. فقد حرّكت القناة المياه الراكدة في برمجتها بعمل صباحي يتوالى على تقديمه كل من: نسرين ظواهرة، ميلاد حدشيتي، ماغي عون، جوزيف حويك، مارييت يونس وساشا دحدوح. لكن أخيراً إلتحقت كارين سلامة بفريق «صباح اليوم»، وستطل بدءاً من الاحد 13 حزيران (يونيو) الحالي (صباح كل أحد) لربط الفقرات وتقديمها. سلامة التي عملت سنوات طويلة في تلفزيون «المستقبل»، عرفت بحضورها في البرنامج الصباحي الشهير «عالم الصباح» الذي يعتبر من أوائل الأعمال الصباحية على الشاشات اللبنانية.


كذلك قدمت برامج عدة على شاشة الحريري، وآخرها البرنامج الفني النقدي «تيلي ستار». لكن يبدو أن سلامة لن تكتفي بمشاركتها في البرنامج الصباحي على «الجديد»، بل ستطل في برنامج بمفردها على موقع «جديدها» المنضوي تحت القناة ويحمل إسم «برأيي». وستصور اليوم الحلقة الاولى من البرنامج، على أن تكون مدتها 15 دقيقة وتتناول مواضيع فنية تطرح بطريقة نقدية.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout