بالصورة - زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما..

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على حسابها الخاص على "إنستغرام"، أعلنت جيهان يحيى زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق انفصالهما.

وفي التفاصيل أنّ جيهان نشرت صورة تجمعها بسعيد وولديهما. وعلّقت على الصورة بالقول: "بكل محبة وإحترام، وبإنتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدمة مني، أعلن إنفصالي عن سعيد الماروق والد إبني تيم وإبنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة".