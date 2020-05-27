حفل نانسي عجرم الأكثر تداولاً في العالم العربي ورسالتها تصل من بيروت إلى كلّ الشعوب

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برسالة حب وأمل وفرح، أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها في عيد الفطر المبارك مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، بحفل فني خاص أقيم في الهواء الطلق على سطح أحد المباني في مدينة بيروت، وذلك من دون حضور مباشر للجمهور الذي تابع الحفل من مختلف أنحاء العالم عبر بثّ حصري على قناة نانسي الرسمية على YouTube.

الحفل الذي تم تصويره بأعلى المعايير التقنية والذي أصبح بعد ساعات قليلة من بثّه من المواضيع الأكثر تداولاً على صعيد العالم العربي، حمل عنوان "أمل بلا حدود" وهو ثمرة التعاون بين YouTube وشركة Believe Music الرائدة عالمياً في مجال الإنتاج الموسيقي الرقمي، والموزِّع الرقمي لأعمال نانسي منذ عام 2014. وتم خلال الحفل استخدام ميزة SuperChat للمرّة الأولى على قناة فنانة عربية، ما مكَّن الجمهور المُتابِع حول العالم، حيث الميزة مُتاحة، فرصة التبرّع لجمعية "فرح العطاء" الخيرية التي تنشط منذ عام 1985 في دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم. كما تمكّن الجمهور العربي من التبرّع كذلك عبر الضغط على رابط مباشر خاص بالجمعية.

ومن على سطح أحد المباني السكنية في قلب العاصمة بيروت، أطلّت نانسي على محبّيها في وقت المغيب، في مشهدية آسرة تزاوجت فيها حميمية المكان مع المشاهد الساحرة للمدينة التي التقطتها من الجو عدسة المخرج سمير سرياني.

وفي ديكورٍ لافت وإضاءة مبهرة، قدّمت نانسي مجموعةً من أجمل أغنياتها التي أعاد توزيعها خصيصاً لهذه المناسبة الملحّن والموزّع الموسيقي باسم رزق، فغنّت ورقصت وتمايلت وضخّت طاقةً من الإيجابية والفرح في أجواء حفلها الذي توزّع على ثلاثة فصول: حب، أمل وفرح. وقدّمت نانسي في الفصل الأول أغنيتي "قلبي يا قلبي" و"عم بتعلّق فيك"، بينما تضمّن الفصل الثاني أغنيات "بتفكَّر في إيه"، "ما تجي هنا" و"الدنيا حلوة". أما الفصل الأخير بعنوان "فرح" فتضمّن ميدلي لأغنيات "يا غالي عليّ"، "حلم البنات" و"بدنا نولّع الجو".

وفي توليفة إخراجية مميزة، تقاطع فيها البث المباشر مع لقطات مصوّرة لنانسي على شاطئ البحر ومع مقاطع صوتية مُسجَّلة تحمل رسائل حبٍ وأمل بلهجات ولغات مختلفة من حول العالم.

وشارك نانسي في البث المباشر أعضاء فرقتها الموسيقية مع احترامٍ لقواعد التباعُد الاجتماعي، الأمر الذي انسحب على كافة مراحل إعداد وتنفيذ هذا المشروع الفني حفاظاً على أمان وسلامة الجميع.

وعلى رغم العزلة المفروضة على العالم، استطاعت نانسي أن تختصر المسافات وتُدخِل فرحة العيد الى كل القلوب، لتبعث من قلب المدينة رسالةَ حبٍ عابرةً للحدود تخاطب من خلالها كل الأشخاص المحجورين في منازلهم في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، مُحوِّلةً حفلها الى مساحةٍ للتلاقي ورسالة وِحدة وأمل الى كل الشعوب.



وقالت نانسي خلال الحفل: "هذه السنة العيد مختلف، وفرحته مختلفة أيضاً. نحتفل بالقليل كلٌّ منا في منزله مع أقرب الناس أو بمفردنا. العالم الذي نعرفه يتغيّر مرةً جديدةً، والشعب العربي الذي مرّ بالكثير من المشاكل سيبقى صامداً جاهزاً وموحّداً بالتأكيد".

وأكّدت النجمة اللبنانية: " الطيبة والحب يفوزان دائماً وسوياً يمكننا أن نخلق عالماً جميلا جداً... بكورونا أو من دون كورونا، بحرب أو من دون حرب ومهما كانت الحدود مغلقة سنلتقي مجدداً وسنبقى مجموعين على الحب... أسأل الله ألا نرى سوى الحب والسلام في العالم العربي والعالم كله".





جدير بالذكر أن ألبوم "أمل بلا حدود" الذي يتضمّن كافة أغنيات الحفل أصبح متوفراً عبر مختلف المتاجر الرقمية حول العالم ابتداءً من 27 مايو الحالي.



