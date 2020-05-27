مفاجأة - ميشيل حجل تبرّعت بقلبها أيضاً

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تزامناً مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "بالقلب" مساء أمس الثلاثاء على شاشة الـ LBCI، كشفت صفحة الراحلة ميشيل حجل الّتي تديرها عائلتها عن مفاجأة.

وفي التفاصيل، إستخدمت الصفحة كلمات الكاتب طارق سويد للإعلان أن الراحلة ميشيل حجل قد تبرّعت بقلبها وكافة أعضائها، بالقول "قلبك أكبر من انو يكون هون، قلبك هون بكل المطارح".

وعلّق الكاتب طارق سويد على المنشور بالقول " لما شوف انو رسالتي وصلت لكل شخص خسر حدا بيحبو، عم طير من الفرح... وبكل صراحة الليلة فكّرت بميشيل حجل هي وعم تنعرض الحلقة لأنو بعرف انو حتى هي وكتير موجوعة، طلبت التبرع بأعضائها السالمين، ولقيت عيلتها عاملينلها هالصورة هلق".