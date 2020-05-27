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دانييلا رحمة ترّد على انتقادات باميلا الكيك.. وهذا ما قالته عن سيرين ونادين

27
MAY
2020
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حققت الممثّلة دانييلا رحمة نجاحا باهرا هذا العام بدورها في مسلسل "أولاد آدم". وقالت في لقاء صحفي: "في شخصية جديدة قريباً، ودائماً العمل القادم هو الأفضل برأيي، لكن مايا في أولاد آدم كانت تحدي كبير بالنسبة لي ومن أحلى الشخصيات التي لعبتها".

وأشارت رحمة إلى أنها اعتقدت في البداية أنه من المستحيل أن تؤدّي دور الراقصة الشرقيّة، إلاّ أنّها تحدّت نفسها وتمكّنت من تقديم الدور بنجاح.

ولفتت الى أن غياب النجمتيْن نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور عن الموسم الرمضاني لم يساعد في بروزها هذا العام، لأنّها حقّقت تواجداً من خلال مسلسل "تانغو" الذي حقّق نجاحا كبيراً، واستطاعت شخصيّة "فرح" التي قدّمتها في المسلسل آنذاك أن تأسر قلوب الجمهور وذلك على الرغم من وجود جميع النجمات بالمنافسة الرمضانية.
وأضافت رحمة أنها كانت تفضل وجودهما في الموسم الرمضاني هذا العام لأنّها تحبّ المنافسة.

وأعلنت عن حماسها لمشاهدة دور نادين نسيب نجيم القادم لأنّها تجسّد فيه شخصيّة فتاة شعبيّة ممثالة لطبيعة شخصيّة "مايا" التي قدمتها في "أولاد آدم".

وسئلت رحمة عن الهجوم الذي شنّته عليها الممثلة باميلا الكيك قبل أشهر، فأجابت أنها لا تهتهم لرأيها بها، وأنّ دورها في مسلسل "أولاد آدم" أثبت العكس.

ورداً على استهزاء الكيك وجميع من ينتقدها من لهجتها اللبنانية المكسرة، قالت رحمة: "I Don't Care بالاسترالي كمان".

وأشارت الى أن فيروس كورونا علمها أن تقدر الصّحة والعائلة والحياة بشكل عام، وكشفت أنّها خافت في بداية الأمر، ولم تكن تريد الذهاب إلى موقع تصوير مسلسل "أولاد آدم" إلا أنها اطمأنت بعد تأكدها من إتّخاذ فريق عمل المسلسل كافة التدابير الوقائية اللازمة.

المصدر: فوشيا

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