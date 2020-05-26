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هيفا وهبي ومحمد وزيري: دعوى إثبات زواج!

26
MAY
2020
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في الساعات الاخيرة، شهد الخلاف بين هيفا وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري تطوراً لافتاً. بعدما رفعت المغنية اللبنانية دعوى ضد وزيري متهمة إياه بالاختلاس، وجه الأخير لها دعوى وتحديداً في شؤون الاسرة لإثبات زواجه سرّاً من هيفا. وكان وزيري قد رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل في القاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة. من جانبها، ردت هيفا بتعليق نشرته على صفحتها على انستغرام قائلة، بأن إدعاء إثبات زواج المدعى عليه كلام عار من الصحة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

يذكر أنه قبل أيام قليلة، تقدمت صاحبة أغنية «بوس الواوا» بدعوى قضائية جاء فيها «وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفا، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) من دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في حسابه الخاص من دون علم وهبي». وتتوالى فصول الخلاف بين الثنائي الذي دارت حولهما العديد من الأخبار كقصة حبّ جمعتهما. ومن المتوقع أن تتطور الخلافات بينهما قريباً.

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