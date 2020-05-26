مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي يكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد

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أعلن مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي اليوم الثلاثاء أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد لكنه حالياً في طور الشفاء، واصفاً هذه التجربة بأنها "كابوس".





وقد ساهم بوتشيلي الفاقد للبصر منذ سن الثانية عشرة، في رفع معنويات الإيطاليين في أوج فترة الوباء الذي حصد أرواح نحو 33 ألف شخص في البلاد، عبر غنائه وحيداً في كاتدرائية دوومو الشهيرة في ميلانو في الثاني عشر من نيسان.



وقال بوتشيلي للصحافيين في أحد مستشفيات بيزا التي زارها مع زوجته للتبرع بالبلازما للبحوث من أجل إيجاد علاج لمرض كوفيد-19 "كانت تلك مأساة، عائلتي بأكملها أصيبت" بالفيروس.





وأضاف: "لقد عانينا جميعاً من ارتفاع حرارة الجسم لكن ليس بدرجة كبيرة لحسن الحظ، مع سعال وعطاس".



وتابع بوتشيلي الذي باع في مسيرته أكثر من 90 مليون ألبوم: "اضطررت لإلغاء حفلات كثيرة... كان الأمر أشبه بكابوس لأنني شعرت بأنني فقدت السيطرة على الأمور. كنت آمل بالاستيقاظ في أي لحظة".