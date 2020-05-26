بعد أزمتها النفسية لموت والدتها.. وفاة إعلامية في حادث سير!

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لقيت مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية سابقاً، المصرية شيرين جمال، مصرعها إثر تعرضها لحادث سير.

وأعلن الخبر الإعلامي مصطفى النادي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" حيث كتب قائلاً: "الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله".

وتابع: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلى".

يذكر أن شيرين دخلت في حالة حزن شديدة بعد وفاة والدتها منذ شهرين، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رثاء في والدتها قالت فيه: "عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة، لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد، رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء".

لها