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بالصورة - نجاة مغني من حادث تصادم فيراري وحافلة

25
MAY
2020
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ذكرت تقارير صحفية، أن مغني الراب البريطاني، سوارمز، نجا من حادث سير، بعدما بدا حاضرا في موقع اصطدام سيارة فارهة من نواع فيراري بحافلة ركاب في العاصمة لندن.


وبحسب موقع شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن المغني كان في موقع الحادث، ولكن لم يُعرف ما إذا كانت سيارة الفيراري ملكه، ولا ما إذا كان يقودها.

وكان سوارمز في الموقع الذي شهد الحادث بين مركبة من نوع "فيراري" تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني وحافلة.

وقام سوارمز الذي يحظى بمتابعة مليون شخص على موقع إنستغرام، بنشر صورة السيارة المحطمة وهي من طراز "488 جي تي بي"، يوم الأحد.

في غضون ذلك، لم يجر الإعلان عن أي إصابة من جراء الحادث الذي وقع في أحد شوارع العاصمة لندن.

وتستطيع السيارة الرياضية الإيطالية التي تعرضت لأضرار كبيرة من الجهة الأمامية، أن تسير بسرعة تصل إلى 205 أميال في الساعة.

وحضرت ثلاث فرق من الطوارئ، بشكل سريع، إلى المكان، لأجل معاينة الحادث الذي أثار فضول الكثيرين في الموقع.

من ناحيتها، أعلنت السلطات أنها تلقت اتصالا عند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، يوم الأحد، حول حادث لم يسفر عن وضوع ضحايا، وأدى إلى أضرار مادية فقط.

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