نشرت الممثلة باميلا الكيك تغريدة عبر حسابها على "تويتر "، قائلة إنها خضعت لفحص الكشف عن فيروس كورونا والنتيجة إيجابيّة ممّا أثار القلق بين متابعيها.

لكن باميلا أكملت الجملة لتقول إنها لم تصاب بالفيروس لكن الفحص نتيجته إيجابية.

وهذا ما أثار جدلاً بين المتابعين الذين لم يفهموا رسالتها من المنشور وإذا هي مصابة بالفيروس أم لا.

وأرفقت التغريدة بصورة ورقة كتب عليها "I can't do it" أي أنه "لا يمكنني القيام بذلك"، لكن الحرف الأخير مقصوص فتقصد "I can do it" أي "يمكنني القيام بذلك".