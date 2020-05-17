موقف لم تتوقعه نادين نجيم من معجبة خلال تصوير إحدى مشاهد 2020

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فوشيا - بعد انتشار صورة جديدة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ترتدي فيها الحجاب خلال أدائها لاحدى مشاهدها في مسلسل 2020 في أحد الأحياء الشعبية في لبنان، حصل معها موقف لم تتوقعه من احدى المعجبات التي لم تتعرف على نادين حين رؤيتها لها".

الحادثة روتها نادين عبر حسابها على "تويتر" حيث كتبت: "اليوم عم صور.. قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا؟.. قلتلها بالمبدأ عم نصور".

وأضافت: "قالت مين في بالمسلسل قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي إياها وسلميلي عليها كتير.. قلتلها بيوصل.. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب.. متت".

‏‎وعلّقت الممثلة جيسي عبدو على منشور نجيم، قائلة: "مهضومة.. أنا مرّة في ست كبيرة بالعمر تلاقت فيي قالتلي بتشبهي جيسي عبدو بس هيديك دبشة وصوتا عطول عالي إنتي على أنعم"، وردت عليها نادين قائلة:"‏‎ياا طلعلي أنعم ومنك عارفة!".

و تصدرت نادين مؤشر البحث "غوغل" في السعودية بقصتها مع المعجبة التي لم تتعرف عليها عند رؤيتها، ورغم ذلك طلبت منها توصيل رسالة إلى شخص نادين نسيب نجيم.

وتدور أحداث مسلسل (2020) عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.