فاعل خير أبكى "أبو سليم" فرحاً... ماذا حصل في الشارع؟

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ضمن برنامج "قلبي اطمأن" الّذي يظهر فيه فاعل الخير المُتخفّي "غيث" لمد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين، حطّ الرجل الإماراتي رحاله في بيروت لإعادة الإبتسامة إلى الممثل القدير صلاح تيزاني المعروف بشخصية أبو سليم الطبل.

وتبيّن خلال الحلقة أن صلاح تيزاني يفتقد للضمان الصحي رغم أنه يبلغ من العمر 92 عاماً، وأشار إلى أنه قدّم رسالته الفنيّة وبات في مرحلة لا تسمح له بالعمل.

وتكفّل "غيث" بتقديم الضمان الصحي لـ "أبو سليم" بالإضافة إلى راتب شهري يصله إلى منزله لمدّة سنتين، الأمر الّذي أبكى "أبو سليم" الذي وزّع الضحكات على الجمهور لسنوات.

وخُتمت الحلقة بتقديم الورود وتكريم أبو سليم بوجود أصدقائه ومن بينهم "زغلول" في مشهدٍ إجتاح الإنترنت.