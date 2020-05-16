نجوى كرم تختصر أرشف أغنياتها وتستعيد لحظات النجاح في حياتها

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سيدتي - اختصرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حياتها الفنية من خلال مقطع فيديو جمعت فيه أبرز الأغاني التي قدمتها منذ دخولها مجال الغناء، وحصد الفيديو الذي نشرته نجوى عبر حسابها على "تويتر" آلاف المشاهدات.

وأشارت نجوى إلى أن "كل أغنية تحمل ذكرى جميلة بالنسة لها"، متوجهة لجمهورها بالسؤال: "أخبروني عن ذكرياتكم مع هذه الأغاني".

ولاشك أن نجوى من الفنانات اللواتي يمتلكن أرشيفاً كبيراً من الأغنيات التي لا تموت بالرغم من مرور الزمن عليها، وعاشت من خلالها نجاحات في لبنان ومختلف دول العالم العربي والعالم.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن "نجوى أول من أدخلت الراب إلى موسيقاها وأغانيها وقدمت أغنية "أوعى تكون زعلت"، وأيضاً أثارت الجدل عندما أصدرت أغنية "ما في نوم" من خلال تأديها لايقاعات الطبلة بصوتها.

الفيديو الذي نشرته نجوى هو عبارة عن 3 دقائق لا يختزل أرشيفها الكبير، انما أكثر الأغنيات التي ردّدها الجمهور لـ كرم، الذي تربطه علاقة خاصة بفنانة يعتبرها قريبة منه، ولا تعيش في برج عاجي، تشاركه همومه وتعمل على نشر الأمل والفرح في الصغير قبل الكبير.

وقامت نجوى بمشاركة فيديو لها يعود للعام 1994 حينما كانت تغني في مهرجان المحبة والسلام في سوريا علقت عليه قائلة: "هيدي اللحظات يلي التقيت فيها مع النجاح".

يذكر أن أول ألبوم أصدرته كان بعنوان "عالعلالي" في العام 1987 وبعدها أصدرت "يا حبايب" في العام 1989 وبعدها "شمس الغنية" في العام 1992 ومنذ ذلك اليوم بات لقبها "شمس الغنية اللبنانية" الذي لازمها منذ ذلك الوقت ولغاية اليوم، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الإعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري.

أكثر من 24 ألبوم فني في رصيد نجوى لا يمكن أن تنساها ذاكرة الجمهور الذي يملك ذكريات مع كل أغنية من أغانيها من "ما بسمحلك" وصولاً إلى آخر أغنية "بعشق تفاصيلك"، رحلة طويلة شقتها نجوى بتعب واصرار ونجحت في أن تكون رقماً صعباً على الساحة الفنية.

ومن يمكنه أن ينسى الدويتو الذي جمعها بالراحل الكبير وديع الصافي "وكبرنا" والذي كان وصف نجوى في تسجيل نادر له قائلاً: "نجوى كرم الفنانة اللبقة الذكية الحبوبة بنتي الروحية، المطربة اللي بتبسطنا بصوتها ونحب صوتها لأنه قوي وعظيم فهي بتغني بالطبقة العالية".

وأضاف "أول مرة اسمع مطربة بتغني مثل ما غنت نجوى، فهي بنتي بالأغنية أيضا وليس بنتي الروحية فقط".