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وفاة الموسيقار الإيطالي إزيو بوسو ووزير الخارجية ينعيه بفيديو مؤثر

15
MAY
2020
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بعد معاناة مع المرض رحل عن عالمنا اليوم المؤلف الموسيقي والمغني وعازف البيانو الإيطالي، إزيو بوسّو، في منزله بمدينة بولونيا الإيطالية.

وفي بوسّو عن عمر يناهز 48 عاما، حيث كان يعاني من مرض التآكل العصبي (الفقدان التدريجي لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية)، منذ عام 2011، ما أجبره على التخلي عن عزف آلة البيانو العام الماضي. وقد نشر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مقطعا من الحفل الأخير للموسيقار الراحل في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بينما أشاد به وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانتشيشيني بقوله: "كان رجلا عميقا وكريما، فنان متفجر الموهبة قادر على نقل نشوة العزف والعاطفة من خلال موسيقاه".

وعلى الرغم من مرض بوسّو، فقد ظل يعزف، ويمارس التأليف الموسيقي، والتدريس حتى وقت قريب نسبيا.

وقد ولد بوسّو في تورينو، وتعلم قراءة المدونة الموسيقية والعزف قبل سن 4 سنوات. وفي سن 14 عاما، أصبح عازف الباص لفرقة ستاتوتو. ترك الموسيقى الدارجة كي يصبح قائدا للأوركسترا، ومؤلفا موسيقيا أكاديميا. وكان من بين الأوركسترات التي قام بوسّو بقيادتها أوركسترا لندن السيمفوني. وقد حصل على العديد من الجوائز، وظهرت مؤلفاته في العديد من الأفلام والمسرحيات.

روسيا اليوم
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