"ولعانة" بين هيفاء وهبه ومدير اعمالها!

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نشر محمد وزيري صورة له مع المحامي المصري أشرف عبد العزيز، معلّقا بالقول: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها..لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى". هذا الكلام استعان به وزيري من اغنية للفنان المصري عمرو مصطفى.



بدورها علّقت هيفا بالقول: "أول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه أسد".



وكان قد تقدّم المستشار ياسر قنطوش محامي وهبي ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بتهمة إستيلائه على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، ووضعها في حسابه الخاص.



وكشف المحامي ان هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال، وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات في دولة مصر.



واتّهم المحامي قنطوش محمد وزيري بحصوله على مبلغ ٦٣ مليون جنيه أي ما يقارب الـ 4 مليون دولار أميركي.



nabadtv