صورة تجمع الفنان والمشنوق أثارت زوبعة.. وهكذا أتى الرد!

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الوزير السابق نهاد المشنوق مع الفنان عامر زيان وبعض الأصدقاء على مائدة طعام، وقد أثارت هذه الصورة إستهجاناً على التواصل الاجتماعي كون المائدة "فاخرة" والشعب اللبناني يعاني من ضائقة مالية وإقتصادية وإجتماعية في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار.



وقد رد الفنان عامر زيان بنشر الصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلا: "تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي صوراً فوتوغرافية أثناء دعوة عشاء ضمتنا ومعالي الوزير نهاد المشنوق واصدقاء مشتركين والجدير ذكره أن تاريخ الدعوة يعود الى أكثر من سبعة أشهر. شكرا وكفى".