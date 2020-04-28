بعد وفاة أمها بأيام .. طلاق نجمة لبنانية شهيرة!

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كتبت الممثلة ومذيعة البرامج رولا شامية عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاجئا وشخصيا يتناول حياتها الزوجية، اذ اعلنت طلاقها من رودي سعد فقالت: "تعلمت ان وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء ! حين تنزف دموع العين تنجلي و تبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، اعلن لكم طلاقي."
كتبت الممثلة ومذيعة البرامج رولا شامية عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاجئا وشخصيا يتناول حياتها الزوجية، اذ اعلنت طلاقها من رودي سعد فقالت: "تعلمت ان وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء ! حين تنزف دموع العين تنجلي و تبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، اعلن لكم طلاقي."