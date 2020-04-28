بعد وفاة أمها بأيام .. طلاق نجمة لبنانية شهيرة!

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كتبت الممثلة ومذيعة البرامج رولا شامية عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاجئا وشخصيا يتناول حياتها الزوجية، اذ اعلنت طلاقها من رودي سعد فقالت: "تعلمت ان وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء ! حين تنزف دموع العين تنجلي و تبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، اعلن لكم طلاقي."