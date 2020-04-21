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" تزوج.. لم يتزوج "؟ إيلي باسيل يكشف ...

21
APRIL
2020
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خبر زواج الفنان فارس كرم بشكل سرّي لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك رغم نفي إدارة أعماله ومكتبه الاعلامي الأمر، مستغربا سبب انتشار شائعة زواجه التي أرفقت بتفاصيل دقيقة عن حفل زفاف لا اساس لها من الصحة.

وكشف تقرير في برنامج mbctrending أن الفنان يحرص دائماً على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن التداول، لافتين إلى أن مصدرا مقربا من النجم وائل كفوري أكد أنه لم يغادر منزله ولم يشارك في حفل الزفاف كما أشيع، وبالتالي لم يتزوج كرم.

وأكدت مصادر أن الزواج لم يتم إلى الآن، وأن هناك روابط عائلية تربطة بالعروس المفترضة جارته هبة عزيز، وهي مدرّسة أحياء من بلدة جزين الجنوبية مسقط رأسه وتبلغ من العمر 33 عاماً، لافتين إلى أن الأمر لم يتطور للزواج ولكن النيّة موجودة.

بينما أصرّ الإعلامي ايلي باسيل على تهنئة فارس من خلال منشور كتبه على فيسبوك قال فيه: "مبروك الفارس فارس كرم زواجه من بنت الناس هبة عزيز! ان شالله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن. ألف مبروك ويقبرني وائل كفوري اللي غنّاله بهالعرس الجزيني الضيق الخاص واللي كان جايي جماله مثله مثل العريس"، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه.

laha

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