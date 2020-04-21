تسريب صور جريئة لإعلامية!

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ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بصور مسرّبة للإعلامية غادة عويس التي تعمل كمذيعة للأخبار منذ سنوات في قناة "الجزيرة"، وقد ظهرت عويس في هذه الصور بإطلالة جريئة لم يعهد عليها الجمهور من قبل.



فظهرت في الأولى وهي تدخن برفقة شاب يؤدي إشارة "خارجة" بإصبعه، والثانية وهي في إحدى السهرات برفقة الرجل نفسه وامرأة أخرى، والتي تبين من خلالها بأنها تحتسي المشروبات، والتي رجح الجمهور أنها كحولية.



وأثارت هذه الصور جدلاً واسعاً بين الجمهور، إذ أعرب البعض عن صدمتهم من إطلالتها هذه، فيما رأى البعض الآخر أنها حياتها الخاصة وهي حرّة.

وبعد هذا الجدل، ردت عويس عبر صفحتها الخاصة قائلةً:"استمرار سياسة الترهيب رغم عدم جدواها أمر غبي يميز دول الحصار.ما زلت اتعرض لكل أنواع الترهيب والبذاءة والفبركة والتهديد والشائعات على مواقع الهراء الاجتماعي وتلقيت كل أنواع المحاولات لاختراق هاتفي وحاسوبي وبريدي مع انه لا يحمل اي نوع من انواع الاسرار.ماذا استفادت هذه الأنظمة البلهاء".