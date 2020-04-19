هل نانسي عجرم حامل بطفلها الرابع؟

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لها - ذكر المنتج اللبناني صادق الصبّاح ان النجمة نانسي عجرم حامل، خلال مقابلة له على قناة "ام بي سي مصر"، حيث تحدث عن مسلسل "سكر زيادة" الذي تغني شارته عجرم، وتقوم ببطولته النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد، ويُعرض في شهر رمضان المبارك..

وقال: "نانسي عجرم مشاركة بصوتها الرائع في التتر، لكننا عاملين مفاجأة صغيرة يوم الأحد أو الاثنين .. وهي غنت بكل حب وكان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".

وأكّدت معلومات "لها" أن عجرم ليست حامل حالياً.

يُذكر أن مسلسل "سكر زيادة" كوميدي مأخوذ من فورمات أمريكي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسي، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني وسواهم.

وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.