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جمعية "سطوح بيروت": أغنية "الضحكة من القلب" لكل مواطن لبناني

18
APRIL
2020
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تقديراً لكل الجهود المبذولة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم أجمع، وكلفتةٍ تكريمية، تهدي جمعية #سطوح_بيروت أغنية #الضحكة_من_القلب لكل مواطن لبناني ساهم من مكانه وبقدراته بتخفيف وطأة الأزمة وكل العوائق المحيطة بها على مجتمعه.
كما تطلق معها هاشتاغ: #حدك_من_قلبي
"حدك من قلبي نحن مش غرب
الدمعة شو صعبة بهالظرف الصعب
اندهني ولا تدمع أنا حدك بسمع وبكرا رح ترجع الضحكة من القلب".

الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس
الحان: الفنان نادر خوري
توزيع وتسجيل: استوديو جورج مرعب
أداء:جيلبير جلخ
مروان حويك
نادر خوري
انتاج : جمعية سطوح بيروت
كما تتقدم جمعية #سطوح_بيروت بأعضائها والمتطوعين فيها، بالشكر الكبير للمساهمة القلبية التي نقدرها دائماً من الشاعر الكبير نزار فرنسيس والفنان نادر خوري لإنجاح هذا العمل.

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