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بالصور - احذروا: يتحرش بفتيات وممثلات لبنانيات منتحلاً صفة نجم شهير!

14
APRIL
2020
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 خاص "نبض" - ياسمين الجردي:

انتحل احد الشبان الذي لا يزال مجهول الهوية صفة الممثل المصري احمد الفيشاوي محاولا ابتزاز الفتايات اللواتي يعملن في مجال التمثيل او الفن والسينما في لبنان من خلال استدراجهن من خلال وعدهن بالمشاركة معه بأجدد اعماله وهو فيلم يحضر لانتاجه بين مصر ولبنان والجزائر والطلب منهن صور واحاديث مشبوهة.


في حديثها لموقع "نبض" روت احدى الفتايات ما حصل معها بعد ان اطلعتها صديقتها على فرصة عمل في فيلم سينمائي مع أحمد الفيشاوي بحسب ما اكد لها صديقها عماد الذي يعمل كمصفف شعر في الجزائر ويملك صالونه الخاص اذ ان هذا الاخير عرضت عليه اعلامية من زبائنه فرصة المشاركة في فيلم الفيشاوي الجديد ايضا الذّي سيتّم تصوير جزء منه في الجزائر. كما طلب منه في حال يعرف أي ممثّلة ترغب في المشاركة أن تتواصل مع الفيشاوي لخوض تجارب الأداء.


تمكّنت الفتاة من التواصل عندها مع أحمد الفيشاوي عبر تطبيق Whatsapp وعرفته عن نفسها كمنتجة لبنانيّة ترغب في العمل على فيلمه الجديد. طلب منها تحميل تطبيق Viber بحجة عدم توفر ميزة Voice/video call في مصر عبر Whatsapp . من خلال محادثة هاتفيّة أوضح لها الفيشاوي أنّها سوف تكون المنتجة المنفذة للعمل في لبنان وعليها تأمين طاقم عمل سينمائي ليعملوا على جزء من الفيلم الذّي سيتم تصويره في لبنان. كما طلب منها المساعدة لاختيار اناث للعب ادوار مدمنات وعارضات أزياء ومثليي الجنس.


عندها تواصلت مع بعض معارفها وزميلاتها في قطاع السينما و أنشأت مجموعة على Whatsapp تتضمن فيشاوي و 9 ممثلات لبنانيّات. طَلب منهنّ التعريف عن نفسهّن و إرسال صورتين و تنزيل تطبيق Viber لإجراء تجارب الأداء من خلال إتصال عبر الفيديو متحججا مرّة أخرى بعدم توفر ميزة video call في مصر عبر Whatsapp مشيرًا الى أنّ هذا الوضع استثنائي بسبب الكورونا. حملّت الفتيات التطبيق وانتظرت الفيشاوي لإجراء تجارب الأداء في اليوم ذاته الا ان الفيشاوي لم يلتزم بالموعد.


بقيت الفتيات بانتظار المكالمة حتى انتبهت احداهنّ لمنشور على الفيسبوك ينبّه فيه أحد وكالات التمثيل في لبنان عن رجل مصري ينتحل شخصيّة احمد الفيشاوي ويحاول استدراج الفتيات ليرسلن صورًا لهنّ بحجة العمل على فيلم سينمائي. عندها حذرت زميلاتها من هذا الرجل واتفقن على عدم التواصل معه.


فيما تواصل منتحل الصفة مع الفتايات كل واحدة منهن على حدى واوهم احداهن ان اختيار الفتيات كان مخيبا للآمال ويريدها ان تستلم هي الانتاج في لبنان. وأشار الى أنّه يراها في دور شخصيّة مثلية الجنس وهذا كان محور حديثه لمعظم الفتيات.


كما كشفت احدى الفتيات لموقع "نبض" انها تعرضت للإبتزاز والتحرّش الجنسي من قبل هذا الرجل. وهي لم تكن ضمن المجموعة بالتالي لم ينبها احد من امكانية انتحال صفة الفيشاوي واجرت تجربة الأداء خلال إتصال عبر الفيديو من دون ان يُظهر وجهه بحجة عدم عمل الكاميرا الأماميّة في هاتفه. على الرغم من ذلك أكملت الممثلة المكالمة لتقع ضحيّة رجل يطلب منها أن تقوم بأفعال غير اخلاقيّة هي و شقيقتها بحجة إبراز جرأتها كممثلة.


على إثر حادثة التحرّش هذه شكت الفتات بهوية الرجل بأنه قد يكون منتحل لشخصيّة الفيشاوي عندها أبلغت الممثلة القوى الأمنيّة اذ نصحتها بعدم التواصل معه وحجب رقمه. فعلى من تقع مسؤوليّة كشف هويّة هذا الرجل؟

nabadtv

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