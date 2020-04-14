كورونا "يسلك طريقه" الى باسم مغنية..

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منذ أسابيع أجرى موقع “بصراحة” لقاءً مع النجم اللبناني باسم مغنية للحديث عن مشاركته في المسلسل المصري “النهاية” المقرر عرضه في رمضان 2020 اخراج ياسر سامي، حيث أكد حينها الى أنه تعاقد مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي على بطولة المسلسل، مؤكداً ان الدور جميل جداً وقوي وسيكون من أضخم الانتاجات العربية وينتمي الى نوعية أعمال الخيال العلمي.

إلا ان انتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم جعل النجم باسم مغنية يواجه عقبات في استكمال تصوير مشاهده الخاصة بالعمل في القاهرة بعد وقف الرحلات الجوية بين لبنان ومصر.

ولفت باسم انه انجز 30% من مشاهده ولم يستطع استكمال التصوير، لكن كاتب ومخرج العمل تشاورا معه لإيجاد حلول خاصة أن دوره مفصلي. مؤكداً انهم توصلوا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد.

وتحت عنوان “مسلسل النهاية (رمضان ٢٠٢٠)”، كتب باسم مغنية قائلاً: “منذ شهرين كنت من أبطال مسلسل النهاية، واليوم أصبحت ضيفا في هذا المسلسل ولسبب قاهر إسمه كورونا. كورونا التي منعتني ان اكمل تصويري في مصر بعد أن أقفلت المطارات منذ ٣٨ يوم، أنجزت ٣٠% من دوري.وقد حاول المخرج ياسر سامي ان يؤجل مشاهدي أسبوع بعد أسبوع. ولكن بقي الحال على ما هو. الظروف قاهرة. إلى أن حصل تشاور بين الكاتب عمر سمير عاطف والمخرج وبعدها أنا لإيجاد حلول وخاصة أن دوري مفصلي في العمل. وتوصلنا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد“.

وأضاف: “النتيجة انني تشرفت أن أكون جزء من هذا المسلسل الكبير، مسلسل فريد من نوعه في العالم العربي.أقولها بثقة والمشاهد سيلمس ما أقول.مسلسل أحداثه في المستقبل البعيد. وصعب جدا أن نتخيل المستقبل كيف تكون الأشياء والناس والخ…هنا تكمن براعة الكاتب عمر سمير عاطف وخيال لا حدود له لصديق العمر المخرج ياسر سامي، برأيي هو أن لولا هذا المخرج لما أنجز هذا المسلسل.، أقول ذللك لاني اعرف ياسر جيدًا، لأن المسلسل إستثنائي ويحتاج إلى الكثير من التقنيات التصويرية التي يعرفها جيدا.شكرا لشركة سينرجي المتمثلة بالاستاذ تامر مرسي الذين أحاطوني بالحب والإهتمام الكبيرين خلال فترة إقامتي الطويلة في مصر.شكرا للجندي المجهول زكريا القفص الذي لم يتركني لحظة واحدة من بداية الإتفاق إلى اليوم“.

وختم قائلاً: “اتمنى للنجم يوسف الشريف أن يكون نجم رمضان لموهبته وتعبه الكبير في هذا المسلسل.في رحلتي هذه اصبح لدي أصدقاء كثر ومنهم يوسف ومدير التصوير المبدع حسام حبيب والستايليست إنجي علاء. التوفيق لكل الكادر الفني في المسلسل. رمضان كريم“.

على الضفة الأخرى، صوّر باسم مغنية لمدة 45 يوماً في السويد مسلسل بعنوان “ليالي الشمال” سيعرض في رمضان 2020 وهو من كتابة وإخراج عماد النجار.

نذكر ان “مغنية” كان قد تألق بدور النقيب جاد حرب في مسلسل “سرّ” عبر شاشة MBC4، حيث حقق العمل نجاحاً ونسبة مشاهدة عالية طوال فترة عرضه. يضم المسلسل الى جانب “مغنية” مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.