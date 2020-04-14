تنبؤ قديم لنجوى كرم حول مرض يصيب البشرية يذهل المتابعين!

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إستذكرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مقطع فيديو من لقائها مع فانز المغرب في صيف العام الماضي، على هامش مشاركتها في مهرجان موازين، وقامت بنشر الفيديو أمس عبر حساباتها على مواقع التواصل.

إلى حد الآن يبدو الخبر عادياً، لكن ما حمله الفيديو من تصريحات لشمس الأغنية، كان صادماً وأصاب المتابعين بالذهول!

إذ تطرقت إلى التحذير من أن العالم سينهار إثر مرضٍ عضال مخيف يهدّد البشرية، وأن الأرض تحتاج إلى ترميم نفسها.

كما تطرقت نجوى إلى الحلول للخروج من هذا الخطر، حيث قالت أن هذا الأمر لا يغيّره سوى سلوك الإنسان نفسه، وذلك بالعودة إلى الله، ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان، وكبح الجشع والطمع وحب المال.

وما قالته نجوى هو حرفياً ما يشهده العالَم حالياً بعد تفشي فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح في مختلف الدول، وخلوّ الشوارع والساحات من البشر، وكأن الأرض فعلاً تأخذ فترة نقاهة لتعيد بناء نفسها، فيما يقبع الناس في منازلهم من أجل السلامة، والصلاة والتفكّر في أسباب الأزمة وتبعيّاتها.

ربما ليست شمس الأغنية نجوى كرم بالمتنبّأة الخبيرة والعالمة في مجال الفلك، لكنها صاحبة رؤيا، صَقلها توجّهها الدائم إلى الله، وخُلوتها للتأمّل في المكنونات ودراسة الكون لتقصّي الحقائق العميقة وإكتشاف الذات، وليس هذا بالغريب عنها فلطالما كان حديثها غير تقليدي، بل ينمّ عن ثقافةٍ ودِراية، لفنانة تخطّت خبرتها مجال الفن.





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