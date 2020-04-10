الموت يفجع الممثلة رولا شامية وغصة كبيرة تعيشها العائلة!

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غيّب الموت مساء الخميس، والدة الاعلامية والممثلة رولا شامية، السيّدة فاطمة، اثر صراع مع مرض عضال، حاربته بشراسة وايمان الى ان ارتاحت من عذابات الألم والعلاج، لتسكن بجوار الرب حيث الفرح والسلام.



رولا التي خسرت والدها منذ سنتين، غصّ قلبها ثانيةً بهذا المصاب الاليم ولاسيما ان الوالدة تعيش في مصر ولا تستطيع هي وشقيقها، القاء النظرة الاخيرة عليها بسبب اقفال الملاحة الجوية التزاما بقرار التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار وباء الكورونا.



وسيتسنى لشقيقة رولا فقط، القيام بذلك كونها تعيش في مصر، الى ان ينفرج الوضع الصحي في البلاد وتستأنف حركة الطيران لزيارة قبر الفقيدة.

nabadtv