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نجم La Casa De Papel ولد في بيروت وهاجر إلى إسبانيا!

8
APRIL
2020
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إنضمّت شخصية جديدة إلى عصابة "البروفيسور" ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل La Casa De Papel الّذي يتم عرضه عبر شبكة نيتفلكس.

 

وفي التفاصيل، ظهرت قصّة حبّ جديدة في الجزء الرابع من المسلسل الإسباني الشهير تجمع بين نيروبي وبوغوتا الّذي يجسّد دوره الممثل هوفيك كوشكيريان، فمن هو؟

 

وُلد الممثل هوفيك كوشكيريان في العاصمة اللبنانيّة بيروت من أب أرمني وأم إسبانية في العام 1972 وفق ما تُشير سيرته الذاتية، وهاجر من لبنان عن عمر ثلاث سنوات بسبب الحرب فنشأ في إسبانيا.

 

وعمل هوفيك كوشكيريان في شبابه كنادلٍ في ملهى يملكه والده، قبل الإنتقال إلى مدريد وتأسيس نادٍ رياضي خاص به وتحوّل إلى ملاكم محترف عام 1998 كما حاز على بطولة الأوزان الثقيلة في العام 2003.

 

وبدأ هوفيك كوشكيريان مسيرته التمثيليّة قبل عشر سنوات ويحظى اليوم بشعبية كبيرة بسبب دور "بوغوتا" في La Casa De Papel.

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