وفاة فنان بسبب الكورونا

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توفي المغني الأميركي جون براين يوم أمس الثلاثاء عن عمر الـ73 عاماً، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث كان نقل إلى المستشفى في الـ26 من الشهر الماضي.

وكان الراحل يعاني من السرطان منذ عام 1998، وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.

براين فاز بأول جائزة غرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينغ ييرز). وكان نال شهرة واسعه في السبعينات والثمانينات.

وفاز بغرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي كانون الأول، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.