القوى الأمنية تقتحم موقع تصوير أحد المسلسلات في الكسليك .. هذا ما حصل!

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قامت القوى الأمنية باقتحام موقع تصوير مسلسل "النحات" للممثل السوري باسل خياط ومن انتاج شركة ISeemedia، في أحد الفنادق بمنطقة الكسليك، لقيامهم بفتح موقع التصوير وذلك خلافاً لأوامر عدم التجمع والطوارىء المعمول بها حاليًا في لبنان لمحاربة انتشار فيروس الكورونا.



ووجهت القوى الامنية انذاراً للشركة وغرامة مالية كبيرة، وأجبرتها على التوقيع على تعهد بعدم استئناف التصوير تحت طائلة المسؤولية، وإلا تمت مصادرة معدات التصوير وحجز مسؤولي الانتاج.

واعتبرت محاولة استئناف التصوير من دون إذن من وزارة الداخلية مخالفة قانونية، لتعريض الشركة سلامة المشاركين والمجتمع لخطر محدق.